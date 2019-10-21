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Resulayn'da teröristlerin kaçış koridorları, havadan görüntülendi
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, havadan görüntülendi. Kent merkezinin büyük...
GÜVENLİK 21.10.2019, 17:13
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu (SMO) ile Fırat'ın doğusundaki terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yürüttüğü 'Barış Pınarı Harekatı'nın önemli noktalarından Resulayn, havadan görüntülendi. Kent merkezinin büyük bölümünde teröristlerin, kaçış koridorları oluşturduğu, SİHA ve İHA'lara karşı caddeleri sac plakalarla örttükleri görüldü.
Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 22.00'de sona eriyor. Harekatın önemli noktalarından Resulayn kent merkezi, havadan görüntülendi. Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerini sac plakalarla örttükleri görüldü. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lara karşı oluşturduğu ortaya çıktı. Resulayn'ın birçok yerinde tüneller de kazan teröristlerin, kentin büyük bölümünü kapladıkları sac ve brandalar ilk kez görüntülendi.
Türkiye ile ABD arasında, 'Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek, YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta süre, yarın saat 22.00'de sona eriyor. Harekatın önemli noktalarından Resulayn kent merkezi, havadan görüntülendi. Teröristlerin, Resulayn'ın ana caddelerini sac plakalarla örttükleri görüldü. Kentin doğusu, batısı ve Türkiye sınırına kadar uzanan koridorların harekat başlamadan birkaç ay önce yapıldığı öğrenildi. YPG/PKK'lı teröristlerin, koridorları SİHA ve İHA'lara karşı oluşturduğu ortaya çıktı. Resulayn'ın birçok yerinde tüneller de kazan teröristlerin, kentin büyük bölümünü kapladıkları sac ve brandalar ilk kez görüntülendi.
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