Son Dakika
Resulayn'da kamu hizmetleri verilmeye başlandı
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde sağlık, içme suyu ve diğer kamu hizmetleri verilmeye başlandı. Kentte inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yerel hizmetlerin...
GÜVENLİK 13.11.2019, 15:27
BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Resulayn kentinde sağlık, içme suyu ve diğer kamu hizmetleri verilmeye başlandı. Kentte inceleme yapan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını söyledi.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile yaklaşık 30 bin Suriyelinin evlerine döndüğü Resulayn'da, kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu. Başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Erin, Resulayn Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Resulayn Belediye binası ve kamuya ait diğer binalarda da incelemelerde bulunan Vali Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Tel Abyad'da görev yaptığını kaydetti.
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile yaklaşık 30 bin Suriyelinin evlerine döndüğü Resulayn'da, kamuya ait binalarda incelemelerde bulundu. Başta sağlık olmak üzere içme suyu, elektrik ve diğer kamu hizmetlerinin aksatılmadan verilmesi için Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi aracılığıyla yapılan çalışmaları yerinde denetleyen Erin, Resulayn Hastanesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı. Resulayn Belediye binası ve kamuya ait diğer binalarda da incelemelerde bulunan Vali Erin, yerel hizmetlerin düzenli ve aksatılmadan sağlanması için Türkiye'den görevlendirilen personelin yanında Suriyelilerin de görev aldığını, çok sayıda Suriyeli kamu görevlisinin Resulayn ve Tel Abyad'da görev yaptığını kaydetti.
21°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 13 Kasım 2019
|İmsak
|06:15
|Güneş
|07:43
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:30
|Akşam
|17:54
|Yatsı
|19:17
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Trabzonspor
|11
|19
|4. Alanyaspor
|11
|19
|5. Başakşehir
|11
|19
|6. Galatasaray
|11
|19
|7. Malatyaspor
|11
|18
|8. Beşiktaş
|11
|18
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|11
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|11
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Balıkesirspor
|11
|18
|5. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|6. Erzurum BB
|11
|18
|7. Keçiörengücü
|11
|18
|8. Bursaspor
|11
|17
|9. Menemen Belediyespor
|11
|17
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Boluspor
|11
|10
|15. Osmanlıspor
|11
|10
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|11
|7
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|12
|34
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|12
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. M. United
|12
|16
|8. Wolverhampton
|12
|16
|9. Bournemouth
|12
|16
|10. Burnley
|12
|15
|11. Brighton
|12
|15
|12. Crystal Palace
|12
|15
|13. Newcastle
|12
|15
|14. Tottenham
|12
|14
|15. Everton
|12
|14
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|12
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Atletico Madrid
|13
|24
|4. Sevilla
|13
|24
|5. Real Sociedad
|13
|23
|6. Athletic Bilbao
|13
|20
|7. Getafe
|13
|20
|8. Granada
|13
|20
|9. Valencia
|13
|20
|10. Osasuna
|13
|19
|11. Villarreal
|13
|18
|12. Levante
|13
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|13
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|13
|8
|20. Leganés
|13
|6