Restorasyonu yapılan otelde yangın çıktı

İbrahim ASLAN/ SİNOP, () – SİNOP’ta restorasyonu yapılan boş bir otelde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sinop'un Ada Mahallesi'nde İl Özel İdaresi'na ait atıl vaziyetteki bir otelde yangın çıktı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu yapılarak turizme kazandırılacak olan otelde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İşçilerin çalışma yaptığı sırada fuel-oil yakıt deposunun borularının oksijen kaynağıyla kesilmesi sırasında, sıçrayan kıvılcımdan çıkan yangın paniğe neden oldu. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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