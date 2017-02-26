Restoranda yaşanan hırsızlık anı kameralara yansıdı

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL, () ATAŞEHİR'de bir restoranda yaşanan hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsızlık yapan kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay geçtiğimiz hafta Ataşehir'de bir restoranda meydana geldi. Gece saatlerinde 4 kişi restoran kapısından içeri girip işyerine ait dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 4 kişi yaya olarak işyerine geliyor. Güvenlik kamerasını fark eden hırsız yüzünü saklamaya çalışıyor. Hırsızlar kapyı zorlayarak açıp içeri giriyor. diğer 3 kişi çevreyi gözetlerken 1 kişi içeri girip kasanın bulunduğu yerden bilgisayarı alıp koşarak dışarı çıkıyor. Restoran işletme müdürü ikinci defa işyerlerinin soyulduğunu ve çalınan bilgisayarda restorana ilişkin önemli bilgilerin olması nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Yaşanan olayın ardından polis ekiplerinin hırsızları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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