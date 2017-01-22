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Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör olarak çalışan Fatih K....

Restoranda silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), () - İZMİR'in Kiraz İlçesinde bir restoranda çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kiraz'ın kırsal Yeniköy Mahallesi'ndeki Palamut Restaurant'da piyanist şantör olarak çalışan Fatih K. bir süre önce işten çıkartıldı. İşten çıkartılmayı kabullenemediği ileri sürülen Fatih K., bugün saat 04.00 sıralarında arkadaşları Enis B., İdris A., Mesut K. ve Cem A. ve Ahmet Öztürk ile konuşmak için restorana gitti. İddiaya göre Fatih K. ile restoranın işletmecisi Nurettin C. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Silahların kullanıldığı kavgada, askerden yeni geldiği öğrenilen 22 yaşındaki Ahmet Öztürk olay yerinde yaşamını yitirirken, Enis B. de sırtından yaralandı.
Jandarma, olayın ardından İdris A., Mesut K., Cem A., Fatih K. ve restoran işletmecisi Nurettin C.'yi, olayda kullandıkları av tüfekleriyle yakalayıp, gözaltına aldı. Enis B. de tedavisinin ardından gözaltına alınırken şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Öte yandan Öztürk'ün cenazesi ise olayın gönderildiği İzmir Adli Tıp'taki otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak ikindide Kiraz'ın Hacılar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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