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Resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni öldü
KONYA’nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu Karapınar...
GÜVENLİK 04.09.2019, 23:26
KONYA’nın Karapınar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken resmi makam aracının çarptığı sağlık teknisyeni Özcan Yaşar (42), olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur’un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza, 20.30 sıralarında Karapınar-Ereğli Karayolu Karapınar Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. Karapınar Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olarak çalışan Özcan Yaşar, iddiaya göre hastaneden çıkıp, yolun karşısına geçmek isterken, alt geçitten çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Suat Uğur’un (50) kullandığı 03 UA 003 plakalı resmi makam aracının altında kaldı. Ağır yaralanan Özcan Yaşar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, sürücü Suat Uğur'u gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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