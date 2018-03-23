Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler

İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Posta Dağıtım Merkezi'nde kapı önüne bırakılan resmi evrak, atık kağıt toplayan çocuklar tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp resmi evrakı çocukların...

Resmi evrakı, atık kağıt diye götürdüler
İZMİR'in Torbalı ilçesindeki Posta Dağıtım Merkezi'nde kapı önüne bırakılan resmi evrak, atık kağıt toplayan çocuklar tarafından götürüldü. Personel, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, kayıp resmi evrakı çocukların el arabasında buldu.
Torbalı ilçesindeki Alpkent Mahallesi'nde bulunan Posta Dağıtım Merkezi'ne her gün gelen postalar düzenlenip, vatandaşların adreslerine gönderiliyor. Bugün sabah saatlerinde gelen postalar da personel tarafından düzenlenip, adreslerine gönderilmesi için kapı önüne bırakıldı. Subaşı bölgesine dağıtılacak resmi evrak da çuvalın içine konulup dışarı çıkarıldı. Kurum dışında personel bulunmadığı sırada, kimliği belirlenemeyen kişiler, çuvalın içindeki evrakı alıp gitti. Dışarı çıktıklarında durumu sonradan fark eden PTT çalışanları, güvenlik kameralarını inceledi. Personel, kameraya yansıyan 2 çocuğun resmi evrakı alıp gittiğini belirledi. Hemen harekete geçen personel, atık kâğıt toplayan çocukları, yaklaşık 600 metre ileride buldu. Suriyeli oldukları öğrenilen çocuklar, el arabasının içinde bulunan tüm kâğıtları çıkardı. Atık kağıtların içinde tüm resmi evrak bulundu, personel rahat bir nefes aldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314