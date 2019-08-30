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Resmi araçla kurban eti taşımaya soruşturma
KANHRAMANMARAŞ'ta resmi araçla kurban eti taşıyan 5 memur hakkında idari soruşturma başlatıldı. Kurban Bayramı'nın 1'inci günü mezbahane önünde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu öne sürülen resmi plakalı kamyonete...
GÜVENLİK 30.08.2019, 13:55
KANHRAMANMARAŞ'ta resmi araçla kurban eti taşıyan 5 memur hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü mezbahane önünde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu öne sürülen resmi plakalı kamyonete kurban eti yükleyenler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İddialar üzerine inceleme başlatan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, kurban eti yüklenen kamyonetin kendi araçları, etleri taşıyanların ise kendi personelleri olduğunu tespit etti. Müdürlük 5 çalışanı hakkında soruşturma başlattı.
Kurban Bayramı'nın 1'inci günü mezbahane önünde Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait olduğu öne sürülen resmi plakalı kamyonete kurban eti yükleyenler, bir vatandaş tarafından görüntülendi. İddialar üzerine inceleme başlatan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü, kurban eti yüklenen kamyonetin kendi araçları, etleri taşıyanların ise kendi personelleri olduğunu tespit etti. Müdürlük 5 çalışanı hakkında soruşturma başlattı.
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