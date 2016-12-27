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Reşadiye'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde, yolcu otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe girişi D-100 Karayolunda yaşandı. Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER...

Reşadiye'de yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
TOKAT'ın Reşadiye İlçesi'nde, yolcu otobüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçe girişi D-100 Karayolunda yaşandı. Muhammet Demirak yönetimindeki 34 ER 1500 plakalı yolcu otobüsü, kavşakta Yasin Duran Esin yönetimindeki ÇEDAŞ'a ait 58 BJ 105 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Yasin Duran Esin hataneye kaldırılırken öldü. Otobüs şoförü Muhammet Demirak ile kamyonette bulunan Gökhan Yılmaz ve otobüste yer alan Aziz Baybaş ile İran uyruklu bir kişi yaralandı. Kaza ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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