Rektörlük: Başhekimi öldüren firma sahibi, hastaneden sadece 5 bin 750 lira alacaklı

ELAZIĞ, ()- ELAZIĞ Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nce yapılan açıklamada, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'i önceki gün makam odasında silahlı saldırıda öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan medikal malzeme satan firma sahibi Sercan Gök'ün, hastaneden 5 bin 750 lira alacaklı olduğu, cinayetin de bu paradan kaynaklı tartışma sonucu işlendiği belirtildi.

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Muhammed Said Berilgen'in uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği, kamuoyu henüz saldırının şokunu üzerinden atmamışken, üç gündür bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada, cinayet olayı ve arka planı ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberler nedeniyle açıklama yapmadığı ihtiyacı doğduğu belirtildi. Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin her gün 15-20 bin kişinin ziyaret ettiği ve kentin büyük tesislerinden biri olduğıu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

147 BİN LİRA İCRA DAİRESİNE YATIRILDI

"Doğal olarak bu kadar büyük bir nüfusa hizmet etmek için çok büyük harcamalar yapılmaktadır. Hastanemizin her türlü ihtiyacı, başta şehrimizde faaliyet gösteren firmalar olmak üzere, çeşitli şirketlerden, devletimizin belirlediği kanun, yönetmelik ve kurallar çerçevesinde tedarik edilmektedir. Meydana gelen menfur olayın faili olan Sercan Gök'ün sahibi olduğu Nuromed isimli firmanın hastanemiz ile olan ilişkisi yukarıdaki kurallar çerçevesinde olan ticari ilişkidir. Kaldı ki hastanemiz uzun bir süredir ilgili firmadan alım yapmamış ve ödemelerinin de hepsi zamanında gerçekleştirmiştir. Hastanemiz 2017 yılı içinde firmanın hizmetlerine karşılık olarak, 137 bin lira firmaya ödeme yapmış, firmanın icralık olması üzerine, 147 bin lira olan alacağı, adlarına icra dairesine yatırmıştır. Firmanın hastanemizden alacaklı olduğu sadece 5 bin 750 liradır. Haziran vadeli bu borç, günü gelince firma adına yine icra dairesine yatırılacaktır. Görüldüğü üzere firmanın hastanemiz ile ilgili ticareti oldukça düşük düzeydedir."

ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cinayet olayı ile ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilen Rektörlük açıklamasında, "Fail, saat 11.15 sularında randevu alarak merhum başhekimimiz ile hastanemizin ihtiyaçları ile ilişkili görüşme talebinde bulunmuştur. Görüşme sırasında önce sözlü ve ardından silahlı saldırı gerçekleşmiştir. Görüşmede tam olarak nelerin yaşandığı bilinmemektedir. Adli soruşturma ise, devam etmektedir. Hal böyle iken maktul hocamız ve katili ile ilgili yazılı, görsel ve sosyal medyada, aslı olmayan, kerameti kendinden menkul ve hastalıklı akılların ortaya koyduğu masalsı senaryolar yazılıp çizilmeye başlanmıştır. Kamuoyu şunu bilmelidir ki, maktul hocamız ile faili arasında kişisel herhangi bir alacak-verecek ilişkisi ya da merhum hocamızın, failin firması ile kişisel ticari bir ilişkisi bulunmamaktadır. Hatta iş dışında özel bir hukukları da yoktur. Binaenaleyh ısrarla yapılmaya çalışılan ve merhum hocamız ile failini, ticari ortak, çıkar ilişkisi içinde gösteren, absürt haberlerin tamamı asılsız, mesnetsiz, çirkin ve neye hizmet etiği anlaşılamayacak bilgilerdir" denildi.