Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan : Roman kardeşlerimize olan sevgimizi sadece sözde bırakmadık
Romanlar Külleye'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Erdoğan,  Rusya Devlet Başkanı Putin...
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
'Ofsayt' operasyonunda 14 kişi tutuklandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma görevlisinin hedefi dekandı
Üniversitede 4 kişiyi öldüran araştirma...

Rekor hazırlığında kaza: 1 ölü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde yapılacak olan rekor denemesi öncesi alanda düzleme çalışması yapan kepçe devrildi. Kazada, operatör Erdem Kıvrak (29), yaşamını...

Rekor hazırlığında kaza: 1 ölü

Oktay ÇAYIRLI/MİLAS (Muğla), ()- MUĞLA'nın Milas ilçesinde, Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nde yapılacak olan rekor denemesi öncesi alanda düzleme çalışması yapan kepçe devrildi. Kazada, operatör Erdem Kıvrak (29), yaşamını yitirdi.
Milas'ta geçen yıl ilki düzenlenen Uluslararası Milas Balık Festivali ve Çocuk Oyunları Şenliği'nin başarıyla sonuçlanması ve Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesinin ardından festivalin ikincisi için hazırlıklar başladı. Bu yıl Mayıs ayında düzenlenecek 2'nci Milas Uluslararası Balık Festivali Çocuk Oyunları Şenliği'nde, Milas- Bodrum Havalimanı'nı kullanan uçakların görüş alanındaki 8 bin metrekarelik bir alana taşlarla balık figürü oluşturularak rekorun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar başlatıldı.
Savran Mahallesi'nde yer alan arazide iş makinesiyle yürütülen çalışmalar sırasında, bir kaza meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Erdem Kıvrak, arazide düzleştirme çalışması yaparken, kullandığı kepçenin kontrolünü kaybetti. Kepçe devrilirken, bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kıvrak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kıvrak'ın cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314