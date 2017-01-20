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Reina saldırısıyla ilgili Kayseri'de 1 Uygur Türkü gözaltına alındı

YILBAŞI gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırının faili DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Doğu Türkistan asıllı 26 yaşındaki Mansuer Mijiti,...

Reina saldırısıyla ilgili Kayseri'de 1 Uygur Türkü gözaltına alındı
YILBAŞI gecesi İstanbul Ortaköy'deki Reina adlı gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırının faili DEAŞ’lı terörist Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle Doğu Türkistan asıllı 26 yaşındaki Mansuer Mijiti, Kayseri polisince gözaltına alındı
İstanbul'da sürdürülen soruşturma çerçevesinde Kayseri polisi, yakalanan Reina katilamcısı Özbek Abdulgadir Masharipov ile ilişkili olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişilerle irtibatlı olduğu değerlendirilen şüpheli Doğu Türkistan asıllı Mansuer Mijiti Kayseri'de, Uygur Türkleri’nin kaldığı Melikgazi ilçesindeki devlet lojmanlarında Terörle Mücadele ekiplerince (TEM) yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının evinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Zanlının, İstanbul'daki DEAŞ hücresiyle bağlantılı ve halen firarda olan bir zanlıyla irtibat halinde olduğu ifade edildi.

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