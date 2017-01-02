Reina saldırısında şehit olan polis, gözyaşlarıyla uğurlandı

İbrahim MAŞE- Mustafa İNSAN/ MERSİN,() - İSTANBUL'da gece kulübü Reina'da yılbaşı eğlencesi sırasında düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru 21 yaşındaki Burak Yıldız, memleketi Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundan alınan şehidin cenazesi, helallik alınması için baba evine götürüldü. Ardından törenin yapılacağı Muğdat Camisine getirilen Yıldız'ın cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı.

Bekar olan Burak Yıldız'ın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtilirken, anne Aslı Yıldız gözyaşlarına boğuldu. Cenaze namazı öncesi yakınlarının desteğiyle oğlunun tabutunun yanına giden acılı 3 çocuk annesi Aslı Yıldız, fotoğrafını alıp öptü. Şehidin annesi kısa süre sonra bayılarak düştü. Yanındakilerin müdahale etmesiyle sedyeye alınıp ambulansa götürülen anne Yıldız, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Polis parkası giyen şehidin dayısı Ahmet Dursun ise tabutun yanında bulunan fotoğrafını defalarca öperek, "Dik duracağım, ağlamayacağım" dedi.

Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı cenaze törenine Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve eşi Zeliha Elvan, Vali Özdemir Çakacak, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız, Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, şehit polisin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ELVAN ÇİFTİNDEN ACILI AİLEYE DESTEK

Bakan Elvan, şehit polisin dayısı Ahmet Dursun'un elini tutarak tören boyunca destek oldu. Zaman zaman Dursun'u teselli eden Bakan Elvan, ailenin yanında olduklarını belirtti. Törenin ardından kardeşinin tabutunun arkasından giden Leyla Yıldız'a Lütfi Elvan'ın eşi Zeliha Elvan ve Vali Özdemir Çakacak'ın eşi Kevser Çakacak destek oldu. Elvan ve Çakacak, acılı kızkardeşin koluna girip tören geçidini tamamlarken; şehit annesi Aslı Yıldız, büyük oğlu Murat Yıldız'a sarılıp uzun süre gözyaşları döktü. Şehidin cenazesi daha sonra omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu. Şehit polis memuru Burak Yıldız, Şehir Mezarlığı'nda yer alan şehitlikte toprağa verildi.



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