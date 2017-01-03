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Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında

İstanbul'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin Konya'da kaldığı süre içinde temas kurduğu kişiler tek tek araştırılıyor.

Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında

İstanbul'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin Konya'da kaldığı süre içinde temas kurduğu kişiler tek tek araştırılıyor.

Eşi ve 2 çocuğu ile Konya'ya geçen kasım ayında gelen teröristin, kentin Selçuklu İlçesi'ndeki Bosna Hersek Mahallesi'nde stüdyo tipi evlerde kalan yabancı uyruklu 3 aile ile temasa geçtiği saptandı. Teröristin ilişki kurduğu ailelerin kaldığı Selçuk Üniversitesi yanınındaki bu mahalledeki 3 eve baskın yapan polis kimseyi bulamadı.

Yabancı uyruklu ailelerin Reina saldırısından hemen sonra evleri terk ettikleri bilgisine ulaşılırken, evleri kiralayan 2 emlakçı da gözaltına alındı. Kimlikleri açıklanmayan emlakçılar ilk sorgularında yabancı uyruklu bazı ailelerin ev bulmasına aracılık ettiklerini, ancak Reina baskınını yapan teröriste ve ailesine ev vermediklerini söyledi.

DEAŞ'lı teröristin Konya'dan 15 Aralık günü otobüsle İstanbul'a gittiği ve burada kaldığı sürece katliam planları yapıp, yılbaşı gecesi 39 kişinin öldüğü, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştirdiği belirtildi.

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