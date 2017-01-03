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Reina katliamcısının eşi ve bazı kişiler Konya'da gözaltında

İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilgili Konya'da bazı kişiler gözaltına alındı.

İSTANBUL Ortaköy'deki ünlü gece kulübü Reina'da yılbaşı gecesi katliam yapan DEAŞ'lı teröristle ilgili Konya'da bazı kişiler gözaltına alındı.

Suriye'den geçen kasım ayında aile görünümü verip dikkat çekmemek için eşi ve çocuğuyla Konya'ya geldiği belirtilen teröristin bu kentte ilişki kurduğu kişiler belirlendi. Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün saat 23.30'da gerçekleştirdiği operasyonla DEAŞ'lı teröristle ilişkisi saptanan bazı kişileri gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında teröristin İstanbul'a giderken Konya'da bıraktığı eşinin de bulunduğu ileri sürüldü.

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