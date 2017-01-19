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Reina katliamcısının adını kullanıp 185 bin lira dolandırdılar

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON’un Akçaabat İlçesi'nde 44 yaşındaki Fatma K. kendisini telefonla arayarak, eşinin kimlik bilgilerinin İstanbul'da yakalanan Reina saldırganının evinde bulunduğunu öne süren...

Reina katliamcısının adını kullanıp 185 bin lira dolandırdılar

Fatih TURAN/AKÇAABAT (Trabzon), () - TRABZON’un Akçaabat İlçesi'nde 44 yaşındaki Fatma K. kendisini telefonla arayarak, eşinin kimlik bilgilerinin İstanbul'da yakalanan Reina saldırganının evinde bulunduğunu öne süren kişi tarafından 185 bin lira dolandırıldı.
Kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, Akçaabat’ta oturan ev kadını Fatma K.’yı telefonla aradı ve İstanbul’da yaşayan işadamı eşinin kimlik bilgilerinin, polis operasyonuyla yakalanan Reina saldırganı Abdulgadir Masharipov'un  evinde bulunduğunu ileri sürdü. Eşinin kimlik bilgileriyle bazı bankalardan para çekildiğini iddia eden dolandırıcı, Fatma K.’dan vereceği adrese para getirmesini istedi, aksi takdirde gözaltına alınacağını söyledi.
Bunun üzerine paniğe kapılan Fatma K., banka hesabından çektiği 90 bin lirayı, kendisini arayan kişinin söylediği gibi sahil parkındaki elektrik direğinin altına bıraktı. Bir süre sonra dolandırıcının tekrar araması üzerine yeniden bankaya giden Fatma K., yine bankadan çektiği 95 bin lirayı bu kez de Trabzon'da, Yenimahalle mevkii Devlet Sahil Yolu üzerindeki otoparkta bulunan bir TIR’ın altına bırakarak Akçaabat'a döndü. 
Dolandırıcının tekrar araması sonrasında yine bankaya giden ve 55 bin lira çekmek isteyen Fatma K., arka arkaya para çekmesi ve telaşlı görüntüsü nedeniyle banka görevlilerinin olayı fark ederek uyarması üzerine dolandırıldığını anladı. Polise giderek yaşadıklarını anlatan Fatma K., şikayetçi oldu.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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