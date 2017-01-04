Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1 şehit 4 yaralı
Fırat Kalkanı'ndan acı haber: 1...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kaybedersek Serv önümüze getirilecek
"Kimse inanç ve etnik kimlik...
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, görevinden istifa etti
Ülkücülere önemli 'anayasa' mesajı
Konya'dan İzmir'e gelen Kırgız ve Uygur 3 aile gözaltında
Riena operasyonu; Kırgız ve Uygur...

Reina katliamcısı, Konya'dan başka bir kişiyle birlikte İstanbul'a gitmiş

İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya Şehirlerarası Terminalde yabancı uyruklu bir kişiyle buluşup bilet aldığı ortaya çıktı. Teröristin, bilet aldığı ve 'Yusuf Hoca' kod...

Reina katliamcısı, Konya'dan başka bir kişiyle birlikte İstanbul'a gitmiş
İSTANBUL'da yılbaşı gecesi ünlü gece kulübü Reina'da katliam yapan DEAŞ'lı teröristin, Konya Şehirlerarası Terminalde yabancı uyruklu bir kişiyle buluşup bilet aldığı ortaya çıktı. Teröristin, bilet aldığı ve 'Yusuf Hoca' kod adlı DEAŞ'lı ile teröristle İstanbul'a gittiği ileri sürüldü.
Reiana katliamını gerçekleştiren teröristin geçen Kasım ayı sonlarında eşi ve 2 çocuğuyla birlikte Konya geldiği ve 15 Aralık'ta İstanbul'a otobüsle gittiğinin belirlenmesinin ardından, yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya başladı. Konya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin güvenlik kamera kayıtlarına, terminale rahat tavırlarla elleri cebinde yanında eşya ve çanta bulunmadan yürüyerek girdiği saptanan teröristin, otobüs firmalarına İstanbul'a gitmek için bilet sorduktan, sonra terminal çevresinde kendisi gibi çekik gözlü ve 'Yusuf Hoca' kod adlı yabancı uyruklu  olduğu değerlendirilen bir kişiyle buluştuğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerinde buluştuğu kişiyle tekrar terminale giren teröristin, yanındaki kişiyle birlikte otobüs bileti aldığı görüldü. Katliamcı terörist biletini 'Ebu Muhammed' adına kestirdi.
Polis, teröristin buluştuğu ve birlikte İstanbul'a gittiklerini tahmin ettikleri 'Yusuf Hoca' kod adlı ikinci kişinin gerçek kimliğini araştırıyor.
Teröristin Konya'da temasa geçip, yanlarında kaldığı öne sürülen 3 aileye ev kiralayan 2 emlakçının da halen gözaltında olduğu belirtildi. Teröristin temasa geçtiği ailelerden 2'sinin saldırıdan önce, 1'inin de saldıran sonra Konya'dan ayrıldığı belirtildi. Emlakçıların da, aileler Konya'dan ayrıldıktan sonra evleri başka kişilere kiraladıklarını, saldırıyı gerçekleştiren kişiye de ev kiralamadıklarını söyledikleri öğrenildi.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55