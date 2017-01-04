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Reina' hesabına mesajları yazan 'Woo George' gözaltında

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının meydana geldiği ünlü gece kulübü Reina'nın sosyal paylaşım hesabına, 'Sizi istiyorummm' ve 'Dövüşe 5 kalaa' yazılı mesajları...

Reina' hesabına mesajları yazan 'Woo George' gözaltında

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - İSTANBUL Ortaköy'de 39 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının meydana geldiği ünlü gece kulübü Reina'nın sosyal paylaşım hesabına, 'Sizi istiyorummm' ve 'Dövüşe 5 kalaa' yazılı mesajları yazdığı iddia edilen 'Woo George' takma adını kullanan F.S.M., polis ekipleri tarafından Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde gözaltına alındı.
Reina katliamının öncesinde eğlence merkezinin sosyal medya hesabına 'Woo George' adıyla 'Sizi istiyorummm' ve 'Dövüşe 5 kalaa' şeklindeki iki mesajı yazdığı iddia edilen F.S.M.'nin Düzce'nin Cumayeri İlçesi'nde ikamet ettiği tespit edildi. Mesajları yazdığı iddia edilen F.S.M., Düzce Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evine yapılan baskında gözaltına alındı. Şüphelinin evinde Terörle Mücadele  ekipleri tarafından arama yapılarak bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
Şüphelinin Emniyet'teki sorgusu sürüyor.

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