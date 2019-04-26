Rehber öğretmen öğrencileri taciz iddiasıyla tutuklandı (2)

TACİZİ PROTESTO ETTİLER

Burhaniye ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası rehber öğretmen Ö.A.'nın 2 erkek kardeşi evine götürerek taciz ettiği iddiasıyla tutuklanmasının ardından bir grup Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, taciz olayını protesto etti.

Grup adına basın açıklaması yapan Ömer Faruk Ulus, çocuk istismarlarının önüne geçilmesini ve bu konuda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

Çocuğu aynı okulda öğrenim gören Nurşah Arkan da "Oğlumda aynı okula gidiyor. Olayı duyduktan sonra uykularım kaçtı. Öğretmenin daha önceden sabıkası olduğu söyleniyor. Mülki amirlerimiz bunun sabıka kaydına bakmıyor mu?" dedi.



Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), ()



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