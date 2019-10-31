Rehabilitasyon merkezindeki 'zimmet' iddiasında 4 sanık hakim karşısına çıktı

KARAMAN'ın Ermenek ilçesindeki rehabilitasyon merkezinde, çalışanların harcırah ve yolluk ücretlerinin verilmediği ve işe yeni başlayan çalışanlardan bir maaşlık ücret talep edildiği iddiasıyla açılan ‘zimmet’ davasında, merkezin eski müdürünün de aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ermenek'te faaliyet gösteren 168 yaşlı ve engellinin kaldığı yaklaşık 180 personelin çalıştığı Ali Rıza Alıçlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde çalışan Aziz K., geçen yıl Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu. Aziz K., görevli olarak gittikleri şehir dışı gezilerinde almaları gereken harcırah ve yolluk ücretlerini alamadıklarını, işe başladığında kurum müdürü Mehmet Y.'nin kendisinden bir maaş para talep ettiğini, işe başlayan istisnasız herkesten ortalama bir maaşlık ücret talep edildiğini, bu paraları Mehmet Y.'nin talimatı ile kurum çalışan Mehmet Ali B.'nin topladığını belirtti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında kurumda çalışan 70 kişi, müşteki olarak ifade verdi. İşçilerin çoğu, ifadelerinde Aziz K.'nin iddialarını doğrulayarak, il dışı görevlerinde çoğunlukla harcırah almadıklarını ve kendilerinden bin 500 ila 2 bin lira arasında bağış adı altında para istendiğini öne sürdü. Soruşturma başladıktan sonra görev yaptığı kurumları değişen rehabilitasyon merkezinin eski müdürü Mehmet Y. ve eski hemşiresi Makbule G. hakkında 'zincirleme zimmet', müdür yardımcısı Öznur K. 'suçu bildirmeme ve gizleme', merkezle bağlantısı olan Engellileri Koruma Derneği Başkanı Hasan A. hakkında da 'Dernekler ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanuna Muhalefet' suçundan iddianame hazırlandı.

ZİMMETE 130 BİN LİRA GEÇİRİLDİĞİ İDDİASI

Bazı belgelerin kağıt kıyma makinesiyle yok edildiği belirtilen iddianamede, ''Konu ile ilgili olarak yapılan araştırmada kurum yetkilileri tarafından çalışanlardan istenildiği iddia edilen ve tanıkların verdiklerini iddia ettikleri para miktarının yaklaşık 130 bin lira civarında olduğunun alınan ifadelerden anlaşıldığı'' denildi.

İddianamenin Ermenek Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinin ardından 4 sanığın tutuksuz yargılanmasına başlandı. Şüphelilerden Makbule G., savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Makbule G., ''İddianamede anlatılan ve 5 ayrı tarihte hesabıma yatan miktarların tamamını ben kurum personeli ve engellilerle birlikte gittiğimiz gezilerde otel ve araç görevlilerine ödedim'' dedi.

Merkezin eski müdürü Mehmet Y. de dernek tarafından kuruma alınacak aracın ücretinin yarısının bir hayırsever tarafından karşılanacağı, kalan yarısı için de para temin edilememesi üzerine idari personelle yaptıkları toplantıda bağış yapılabileceği yönünde tavsiyede bulunduğunu; ancak kimin ne kadar bağış yaptığını bilmediğini söyledi. Kendisinin de bağış yaptığını belirten Mehmet Y., kimseye bağış yapması konusunda baskı yapmadığını öne sürdü.

Diğer şüpheliler Hasan A. ve Öznur K. de suçlamaları kabul etmedi. Duruşma müştekilerin de ifadelerinin ardından ertelendi.



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