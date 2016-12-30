Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı geliyor
2010 sonrası emeklilere ‘hesaplama’ zammı...
Son dakika... PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi yakalandı
PKK'nın 5 üst düzey yöneticisi...
İşçiden 1,404 liralık asgari ücrete "dokuz maddelik" itiraz
Asgari ücrete 9 maddelik itiraz
FETÖ operasyonunda 3 subay asker tutuklandı
3 rütbeli asker FETÖ'den tutuklandı

Refüjü aşıp kamyonete ve trafik ışıklarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüjü aşarak önce kamyonete, daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı. Kaza,...

Refüjü aşıp kamyonete ve trafik ışıklarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüjü aşarak önce kamyonete, daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Kaza, İnönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. 39 yaşındaki Cengiz Şahinci yönetimindeki 41 GH 886 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjü aşarak karşı yönden gelmekte olan Hikmet Yıldırım'ın kullandığı 34 GG 4982 plakalı kamyonete, ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Şahinci ile 18 yaşındaki Muhammet Yelkovan yaralandı. Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55