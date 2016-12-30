Refüjü aşıp kamyonete ve trafik ışıklarına çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, orta refüjü aşarak önce kamyonete, daha sonra da trafik ışıklarına çarptı. Yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kaza, İnönü Mahallesi Gebze Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. 39 yaşındaki Cengiz Şahinci yönetimindeki 41 GH 886 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, orta refüjü aşarak karşı yönden gelmekte olan Hikmet Yıldırım'ın kullandığı 34 GG 4982 plakalı kamyonete, ardından trafik ışıklarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Cengiz Şahinci ile 18 yaşındaki Muhammet Yelkovan yaralandı. Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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