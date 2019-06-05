Refüje çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

NİĞDE'de refüje çarpan otomobilde bulunan 2 kişi, ağır yaralı kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Fertek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenileyen 34 CBM 337 plakalı otomobil, iddiaya göre kontrolden çıkıp, refüje çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.İtfaiye görevlilerinin zıkışan araçtan çıkardığı 2 kişi, ambulansla ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Ünivesitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan iki kişi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, ölen 2 kişinin kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.