Raylardan yolun karşısına geçmek isterken trenin çarpmasıyla öldü

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Çiğli ilçesinde, rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isterken, İZBAN treninin çarptığı emekli Ahmet Şenyüz (70), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, İZBAN Egekent İstasyonu yakınlarında meydana geldi. Emekli olduğu belirtilen Ahmet Şenyüz, İZBAN'ın Egekent İstasyonu yakınlarında, demir yolundan karşıya geçmek istedi. Rayların üzerinden yürüyen Şenyüz'e, makinisti Çiğli'den Menemen yönüne giden İZBAN treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan adamı görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Ahmet Şenyüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şenyüz'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle İZBAN seferleri bir süre aksadı. Başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekiplerince emniyete götürülen ve ismi öğrenilemeyen İZBAN treninin makinisti, sorgusunun ardından serbest bırakıldı.