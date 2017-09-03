Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

Rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladı

BALIKESİR'in Marmara İlçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 26 yaşındaki Emrullah Özkırlangıç, yiyecek almak için bakkala gidince, kendisini görenlerin ihbarıyla yakalandı. Psikolojik sorunları...

Rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladı
BALIKESİR'in Marmara İlçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 26 yaşındaki Emrullah Özkırlangıç, yiyecek almak için bakkala gidince, kendisini görenlerin ihbarıyla yakalandı. Psikolojik sorunları bulunan Özkırlangıç gözaltına alındı.
Balıkesir'in Marmara İlçesinde bahçelerde işci olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrullah Özkırlangıç geçen perşembe günü evindeki pompalı tüfeği alıp ilçe merkezinde yürürken rastgele ateş etmeye başladı. 81 yaşındaki dondurmacı Ali Organ'ın kolundan yaralanmasına neden olan Özkırlangıç, ardından kaçtı.
Polis ve jandarmanın her yerde aradığı Özkırlangıç yiyecek almak üzere dün akşam ilçe merkezinde bir bakkala geldi. Çıkışta kendisini tanıyanların ihbarı üzerine Özkırlangıç saklandığı mezarlıkta yakalandı. Gözaltına alınan ve evli olduğu öğrenilen Emrullah Özkırlangıç, işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecek.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314