Rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladı

BALIKESİR'in Marmara İlçesinde pompalı tüfekle rastgele ateş ederek 1 kişiyi yaraladıktan sonra kaçan 26 yaşındaki Emrullah Özkırlangıç, yiyecek almak için bakkala gidince, kendisini görenlerin ihbarıyla yakalandı. Psikolojik sorunları bulunan Özkırlangıç gözaltına alındı.

Balıkesir'in Marmara İlçesinde bahçelerde işci olarak çalışan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Emrullah Özkırlangıç geçen perşembe günü evindeki pompalı tüfeği alıp ilçe merkezinde yürürken rastgele ateş etmeye başladı. 81 yaşındaki dondurmacı Ali Organ'ın kolundan yaralanmasına neden olan Özkırlangıç, ardından kaçtı.

Polis ve jandarmanın her yerde aradığı Özkırlangıç yiyecek almak üzere dün akşam ilçe merkezinde bir bakkala geldi. Çıkışta kendisini tanıyanların ihbarı üzerine Özkırlangıç saklandığı mezarlıkta yakalandı. Gözaltına alınan ve evli olduğu öğrenilen Emrullah Özkırlangıç, işlemlerin ardından adliyeye sevkedilecek.



FOTOĞRAFLI

