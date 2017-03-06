Rampa inen traktör devrildi: 1 ölü

Cem ULUCAN / AYDIN, () - AYDIN'ın Kuyucak İlçesi'nde, yokuş aşağı inerken devrilen traktörün sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Ceylan öldü.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, kırsal Kayran Mahallesi'nde meydana geldi. Yukarı Mahalle'de oturan evli 2 çocuk babası Mehmet Ceylan, bir ay önce aldığı traktörüyle evinden yola çıktı. Ceylan, yokuş aşağı inerken traktörün direksiyon hakimiyetini yitirdi. Devrilerek yol kenarından yaklaşık 35 metrelik uçuruma yuvarlanan traktörden savrulan Ceylan yaşamını yitirdi.

Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine koşan Hatice Ceylan, eşinin öldüğünü öğrenince bayıldı. Hatice Ceylan, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri ayrıca Mehmet Ceylan'ı hayata döndürmek için 10 dakika kalp masajı yaptı, ancak başarılı olamadı. Mehmet Ceylan, Kayran Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.



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