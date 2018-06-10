Ramazan Bayramı öncesi, 10 numara yağ operasyonu

ADANA'da Ramazan Bayramı öncesi polis tarafından yapılan operasyonrda, şehirler arası otobüslerde ve kamyonlarda kullanılacağı iddia edilen 9 bin litre 10 numara yağ ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Seyhan ilçesine bağlı Sarıhamzalı Mahallesi'nde Ramazan Bayramı öncesi, şehirler arası otobüslerde ve kamyonlara 10 numara yağ satıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, variller içinde 9 bin litre 10 numara yağ ele geçirdi. Araç motorlarına son derece zararlı olan ve her yıl meydana gelen yangınlarda çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirmesine neden olan yağ imha edildi. Olayla ilgili 2 zanlı da gözaltına alındı. Başlatılan soruşturma sürüyor.



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