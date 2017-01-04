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Rakka operasyonunda Kanada'lı YPG'li de ölmüş

DİYARBAKIR, () - SURİYE'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte arkadaşı olan Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin...

Rakka operasyonunda Kanada'lı YPG'li de ölmüş

DİYARBAKIR, () - SURİYE'de, DEAŞ'in merkez olarak kullandığı Rakka'ya yönelik Koalisyon güçlerinin hava desteği ile süren operasyonda, İngiltere vatandaşı YPG'li Ryan Lock ile birlikte arkadaşı olan Kanada uyruklu Nazzareno Antonio Tassone'nin de öldüğü belirtildi.
Suriye'deki internet sitelerinde yer alan habere göre, Koalisyon güçlerinin hava desteği ile Demokratik Suriye Güçlerinin yürüttüğü Rakka operasyonunda dün öldüğü açıklanan İngiliz YPG'li Ryan Lock ile Caber köyü yakınlarındaki aynı çatışmada arkadaşı Kanada vatandaşı Nazzareno Antonio Tassone'nin de yaşamını yitirdiği belirtildi. Ryan Lock ile arkadaşı olan Nazzareno Antonio Tassone'nin birlikte çekilen fotoğraflarını da yayımlayan siteler, ikisinin iyi arkadaş oldukları ve birlikte operasyonlara katıldıklarını belirtiler. Lock'un cenazesinin İngiltere'ye, Tassone'nin cenazesinin ise Kanada'ya gönderileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

 

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