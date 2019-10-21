Rakip işletmeye, biber gazlı, taşlı, sopalı saldırı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, ev yemekleri yapılan işletmeye, aynı mahalledeki rakip işletmenin sahipleri tarafından taşlı ve sopalı saldırı düzenlendi. Bir kadının da tabure fırlatıp, biber gazı sıktığı o anlar, işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Cumartesi günü Dokuz Eylül Mahallesi Havacılar Caddesi'nde bulunan ev yemekleri yapılan işletmede meydana geldi. Sedat Azar (54) ve eşi Cevriye Azar (46) tarafından işletilen dükkandan çorba alan iki kişi, aynı mahallede bulunan ve ev yemekleri yapan işyerinin önünden geçerken, işletme sahibinin "Neden oradan aldınız da bizden almadınız?" şeklindeki tepkisiyle karşılaştı. Müşteriler oradan ayrılırken, işletme sahibi ve aralarında bir kadının da bulunduğu grup, Azar çiftinin dükkanının önüne gelerek taş, sopa ve sandalyelerle saldırmaya başladı. Çevre sakinlerinin durumu polise ihbar etmesinin ardından olay yerine gelen ekipler, olayı kontrol altına aldı. Azar çiftinin şikayeti üzerine şüpheliler gözaltına alındı. İfadelerinin ardından serbest bırakılan grup ile Azar çiftinin arasında daha önceden de benzer husumetlerin yaşandığı öğrenildi.

Öte yandan yaşanan saldırı anı işletmenin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

'ADALET İSTİYORUM'

Ellerinde sopalarla gelen saldırganların, dükkanın önünde duran sandalyeleri işletmeye attığı, Azar çiftinin de kendilerini saldırıdan korumaya çalışması görüntülere yansıdı. Görüntülerde bir kadının tabure fırlatıp, biber gazı sıkması ise dikkat çekti. Yaşanan saldırıda parmağında kırık ve çatlak meydana gelen işletme sahibi Cevriye Azar, kendilerine saldıran işletme sahiplerinin kendilerini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Azar olay nedeniyle darp raporu aldığını belirterek, "Sabah dükkanımızı açtıktan sonra iki müşteri bizden çorba aldı. O müşterilerle, bizden çorba aldıkları için kavga etmişler. Ardından bize saldırıp dükkanımızı harap ettiler. Parmağında kırık ve çatlak oluştu. Yeter artık bitsin bu zulüm. Bizi burada yaşatmak istemiyorlar. Gitmemiz için tehdit ediyorlar. Daha önce de bize saldırıda bulundular. Adalet istiyorum. Saldırı anında çok korktum ve panikledim. Yanımızda 13 yaşında kızımız da vardı. Onun için daha da çok korktum. Elim ayağım hala titriyor. Tansiyonum 19'un altına inmiyor. Adalete güveniyorum Bugün bana yapılan yarın bir başkasına yapılmasın" diye konuştu.

'EL ELE OLMAMIZ GEREKİRKEN'

Azar, kendisine bir kadın tarafından saldırılması sebebiyle oldukça üzüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Bir kadının başka bir kadına saldırmasına karşıyım. Kadın yapıcıdır. Aile birliğini ayakta tutandır. El ele olmamız gerekirken biber gazı sıkıp saldırmasını hoş karşılamıyorum."



