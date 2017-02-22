Rafların altında kalan 2 kadın işçiden biri öldü

Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI (Kütahya), () - KÜTAHYA'nın Tavşanlı İlçesindeki mantar üretim tesislerinde, üzerlerine devrilen demir rafların altında kalan işçilerden 62 yaşındaki Sultan Kahraman öldü, 42 yaşındaki Aysel Özer ağır yaralandı.

Olay Çardaklı Mahallesi'ndeki mantar kompost üretim tesislerinde meydana geldi. İçinde mantar toprağının olduğu, yaklaşık 20'şer kiloluk çuvalların üzerinde bulunduğu demir raflar devrildi. İşçilerden Sultan Kahraman ile Aysel Özer devrilen raf ve çuvalların altında kaldı.

Yapılan ihbar üzerine tesislere itfaiye, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen Tavşanlı Belediyesi İtfaiye ekipleri Sultan Kahraman ile Aysel Özer'i rafların altından çıkardı. Sağlık görevlileri durumu ağır olan Sultan Kahraman'a kalp masajı yaptı. Kahraman, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kurtarılamadı. Olayda ağır yaralanan Aysel Özer ise 112 ambulansıyla götürüldüğü Tavşanlı Doç.Dr.Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



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