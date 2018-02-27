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Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamındaki operasyonlar, Suriye'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı....

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin de katıldığı 'Zeytin Dalı Harekâtı' kapsamındaki operasyonlar, Suriye'nin Afrin bölgesinin batısında bulunan Raco Dağı çevresinde yoğunlaştı. Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vurulmaya başladı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik 'Zeytin Dalı Harekâtı' sürerken, Raco Dağı çevresinde silah sesleri daha çok duyulmaya başladı. TSK'nın jetlerle ve topçu atışlarıyla yaptığı müdahaleye zaman zaman ÖSO güçleri de katıldı. Silah ve mühimmat taşıdığı tespit edilen bir tren, hareket halindeyken ÖSO güçleri tarafından vuruldu. Raco çevresinde ise merkeze yönelik kıskaç daraltılıyor. Azez ve çeşitli bölgelerden ÖSO güçleri, Raco çevresi ve Cinderes tepelerinde mevzilenen diğer ÖSO güçlerine desteğe gönderiliyor.
Afrin bölgesindeki teröristlerin Türkiye sınırıyla temasının kesilmesiyle birlikte, Azez'den başlayan ve Reyhanlı sınırına kadar devam eden 'hilal' alanı içindeki tüm terör mevzilerine dönük topyekûn operasyonun hazırlıkları da sürüyor. Son olarak El Hadid ve Cinderes arasındaki bölgenin kapatılmasıyla gözler Raco, Cinderes ve Afrin merkezlerine çevrildi. Afrin merkeze yönelik operasyonların hız kazanmasıyla, Fırat'ın doğusunda Tel Rıfat üzerinden Afrin'e gönderilmeye çalışılan tüm terör unsurlarının da önü kesilecek.
Kısa bir süre içerisinde Tel Rıfat, Ayn Dakna, Minnak Havalimanı ve Marenez'e yönelik operasyonların da başlayacağı öğrenildi. Böylelikle 'hilal'in iki ucu, bir tarafta Reyhanlı sınırındaki El Hadid'e, diğer tarafta ise Azez'e uzanarak Afrin'e giden tüm yollar kontrol altına alınacak.
'Hilal' alanı içindeki bölgede, son 48 saattir havanın sisli ve yağmurlu olması nedeniyle operasyonların zaman zaman yavaşlayabildiği de bildirildi.

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