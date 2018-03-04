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Raco'da Türk askerlerinden şehitler için saygı atışı

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Raco'da Türk askerlerinden şehitler için saygı atışı

'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dün teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Raco beldesinde Türk askerleri tarafından şehitler için saygı atışı yapıldı.

Teröristlerden temizlenen Raco'ya Türk Bayrağı diken bir grup asker, harekatta şehit verdikleri arkadaşları Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü başta olmak üzere tüm şehitler için yan yana dizildi. Askerler, tim komutanın "Raco kenti harekatta şehit verdiğimiz kardeşimiz Piyade Uzman Çavuş Şükrü Ünlü olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı atışı icra ediyoruz. Hazır, ateş serbest" komutunun ardından silahlarını peş peşe ateşleyip şehitleri andı.

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