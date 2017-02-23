PYD köye havanla saldırdı: 5 ölü

GAZİANTEP, () - TERÖR örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD tarafından Fırat Kalkanı harekatının sürdüğü El Bab yakınlarındaki Azez'in Cibrin Köyü'ne havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda köyde bulunan 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye sınırının terör unsurlarından temizlenerek güvenli hale getirilmesi için geçen yıl 24 Ağustos'ta Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı. 184 gündür sürdürülen harekat ile desteklenen Özgür Suriye Ordusu güçleri Cerablus ile Azez arasındaki bölgeyi terör unsurlarından temizleyerek, iç kesimlere doğru inmeye başladı. Son olarak terör örgütü DEAŞ'ın kalesi konumundaki El Bab'da DEAŞ unsurlarının geride bıraktıkları tuzaklanmış patlayıcıların imhası da titizlikle devam ediliyor.

SİVİLLER GÜVENLİ ALANLARA TAŞINIYOR

TSK ve desteklediği ÖSO güçleri, DEAŞ'tan temizlenen alanlarda mağdur durumda olan sivilleri, evlerinden ve barındıkları alandan alarak güvenli bölgelere ulaştırıyor ve ihtiyaçlarını gidermeye gayret gösteriyor. Askeri kaynaklar, terör örgütü DEAŞ tarafından birçok konuda hakları gasp edilen sivillerin güvenliği konusunda titiz davranıldığını ve başka yaşam olmak üzere tüm haklarının en iyi şekilde korunup, kullanabilmelerine imkan sağlandığını kaydetti.

DEAŞ'IN TÜNELLERİ İMHA EDİLİYOR

Askeri kaynaklar, önemli ölçüde kontrolün ele geçirildiği El Bab'da, terör örgütü DEAŞ unsurlarının bulunabileceği bölgelere titizlikle yaklaşıldığını belirtti. Son zamanlarda Tadif bölgesinden El Bab'a gönderilen DEAŞ'lı teröristlerin gizlendiği tünellerin de tespitinin ardından, Fırtına obüsleri ile ateş altına alınarak imha edilip, kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

PYD, KÖYE HAVANLA SALDIRDI

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı ile ÖSO'ya destek veren TSK, DEAŞ'ın yanı sıra bölgedeki bir diğer terör örgütü PKK/PYD ile de mücadelesini sürdürüyor. PYD'nin yaşanan hareketlilikte Suriye'de demografik yapıyı dikkate almadan daha fazla toprak kazanımı sağlamayı hedeflediğine dikkat çeken askeri kaynaklar, teröristlerin bu amaç doğrultusunda sivillerin başta yaşam olmak üzere hiçbir haklarına ve uluslararası hukuk kurallarını dikkate almadığını vurguladı.

PYD'li teröristlerin son olarak geçen salı günü akşam saatlerinde Kilis'in karşısındaki Suriye'nin Azez kentinin güney doğusundaki Cibrin Köyü'ne havan atışlarıyla saldırı düzenlediği kaydedildi. PYD'li teröristlerin saldırısında, köydeki 2'si çocuk 3'ü kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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