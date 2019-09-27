PTT şubesi soyguncusu yakalandı

GAZİANTEP'te, kar maskesi ve tabanca ile girdiği PTT şubesini soyan B.C., polis tarafından yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.C., "Pişmanım" dedi.



Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli, elinde tabanca olan kişi, girdiği PTT şubesinde, silahını görevliye doğrultup, veznedeki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.C. olduğunu belirledi. Polis, B.C.'yi, adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım" dedi. B.C., adliyeye sevk edildi.