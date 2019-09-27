Son Dakika
PTT şubesi soyguncusu yakalandı
GAZİANTEP'te, kar maskesi ve tabanca ile girdiği PTT şubesini soyan B.C., polis tarafından yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.C., "Pişmanım" dedi. Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli,...
GÜVENLİK 27.09.2019, 17:42
GAZİANTEP'te, kar maskesi ve tabanca ile girdiği PTT şubesini soyan B.C., polis tarafından yakalandı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen B.C., "Pişmanım" dedi.
Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli, elinde tabanca olan kişi, girdiği PTT şubesinde, silahını görevliye doğrultup, veznedeki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.C. olduğunu belirledi. Polis, B.C.'yi, adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım" dedi. B.C., adliyeye sevk edildi.
Olay, önceki gün Alleben Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli, elinde tabanca olan kişi, girdiği PTT şubesinde, silahını görevliye doğrultup, veznedeki paraları alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, incelediği güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda şüphelinin B.C. olduğunu belirledi. Polis, B.C.'yi, adresine yaptığı operasyon ile yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen B.C., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Pişmanım" dedi. B.C., adliyeye sevk edildi.
23°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
|İmsak
|05:25
|Güneş
|06:50
|Öğle
|13:00
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:00
|Yatsı
|20:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|6
|14
|2. Real Sociedad
|6
|13
|3. Atletico Madrid
|6
|13
|4. Athletic Bilbao
|6
|12
|5. Granada
|6
|11
|6. Barcelona
|6
|10
|7. Sevilla
|6
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Getafe
|6
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Osasuna
|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
|14. Real Valladolid
|6
|6
|15. Celta de Vigo
|6
|6
|16. Eibar
|6
|5
|17. Deportivo Alaves
|6
|5
|18. Espanyol
|6
|5
|19. Mallorca
|6
|4
|20. Leganés
|6
|2