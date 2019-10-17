PTT emeklisi toprağa verilirken evi yandı

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde, hayatını kaybeden Talat Çelik'in (75) toprağa verildiği sırada evi, çıkan yangında küle döndü. Yangında 2 ahşap ev ile 2 ahır da yanarken, 3 büyükbaş telef oldu.İlçeye bağlı Kirazlı köyünde yaşayan PTT'den emekli Talat Çelik, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Talat, ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Çelik'in aynı dakikalarda evinde yangın çıktı. Yangın haberini alan acılı aile ve yakınları büyük şok yaşarken, rüzgarın da etkisiyle alevler yandaki 2 ahşap ev ile 2 ahıra sıçradı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak, yangını söndürdü. Ancak evler ve ahırlar küle dönerken, 3 büyükbaş telef oldu.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.