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Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut (55), biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk’ü (57) bıçaklayarak öldürdü. Olay, gece...

Psikolojik tedavi gören kişi dehşet saçtı: 1 ölü, 1'i polis 3 yaralı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, ()- TEKİRDAĞ'da, psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen İbrahim Yakut (55), biri polis 3 kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak zorla girdiği evde İsmail Şentürk’ü (57) bıçaklayarak öldürdü.
Olay, gece saatlerinde merkez Süleymanpaşa ilçesi Tintinpınar Caddesi üzerindeki bir kıraathanede başladı. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen ve daha önce de bazı saldırılarda bulunduğu belirtilen İbrahim Yakut, elinde bıçakla girdiği kıraathanede çalışan bir kişiyi bıçakla yaraladı. Ardından müşterilerden birini de bıçakla yaralayan Yakut, ihbar üzerine gelen polislere de direnip, saldırdı. Bu saldırıda ise 1 polis kolundan yaralandı.
Kargaşadan yararlanarak kıraathaneden dışarıya çıkıp, koşarak uzaklaşmaya çalışan İbrahim Yakut, kendisini kovalayan polis ekiplerinden saklanmak için bir apartmana girdi. 4 katlı apartmanın en üst katına çıkan Yakut, dairenin kapısını çaldı. Dairede oturan İsmail Şentürk’ün kapıyı açmasıyla birlikte zorla içeriye giren Yakut, elindeki bıçakla Şentürk’e saldırıp boğazından ve çeşitli yerlerinden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Şentürk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Takviye gelen polis ekiplerinin de desteğiyle dairede sıkıştırılan İbrahim Yakut, biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildikten sonra güçlükle yakalandı. Gözaltına alınan Yakut, emniyete götürüldü. Yakut’un bıçaklayarak öldürdüğü Şentürk’ün cansız bedeni ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor.

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