Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz
ABD blöf yapıyor, hata yaparsa...
PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.06 ekside, dolar 6.09 lirada
Dolar 6.09 lira
ABD Kongresi: F-35 imalat hatası nedeni ile düştü
F-35 imalat hatası nedeni ile...
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı
Kılıçdaroğlu'ndan 'Anneler Günü' paylaşımı

Profesörün odasını yakan hasta yakını kamerada

MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verilmesine STK temsilcileri ve sağlık çalışanları tepki...

Profesörün odasını yakan hasta yakını kamerada
MALATYA İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay Önal'ın odasının hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verilmesine STK temsilcileri ve sağlık çalışanları tepki gösterdi. Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anlar kameralara yansıdı.   
Turgut Özal Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Kliniği öğretim üyesi Prof. Dr. Selami Çağatay'ın odası geçen cumartesi gecesi hasta yakını Uğur Keskin tarafından ateşe verildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, olayın ardından gözaltına alınan Uğur Keskin tutuklandı.
Yaşananların ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telefonla aradığı Önal'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Bugün ise çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile sağlık çalışanları Turgut Özal Tıp Merkezi koridorunda toplandı ve olaya tepki gösterdi. Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Ali Beytur, yangın sonrası dumandan etkilenme ihtimaline karşı doğumhane, radyasyon onkolojisi ve çocuk yoğun bakım servisindeki hastaları kısa süre içerisinde başka birimlere naklettiklerini kaydederek, "20 yıllık sağlıkçı olarak ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Bu üzücü hadise maalesef sağlıkta şiddetin son bir noktası. Ben ilk defa bir hastaneyi yakma teşebbüsü görüyorum bu insanlıkla bağdaşacak bir eylem değildir" diye konuştu.
Odası kundaklanan Prof. Dr. Selami Çağatay Önal ise Malatya'da 21 yıldır görev yaptığını belirterek, "Malatya’nın insanı kadirşinastır. Böyle kötü olayların ismimizi karalamasına müsaade etmeyelim. Malatya’nın insanlarını hiçbir zaman bu kendini bilmez kişiyle bir tutmayalım" dedi.
Malatya Tabip Odası Başkanı Dr. Erol Karaaslan da, yapılan saldırının profesörün şahsında hastanede hizmet alan hastalara, hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına ve bütün Malatya halkına yapıldığını dile getirdi. Bu arada Uğur Keskin'in hastane koridorlarında gezdiği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.  
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328