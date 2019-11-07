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Prizden çıkan yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tavşanlı'ya bağlı Ada Mahallesi'ndeki Kılıç Sokak'ta, H.D.'ye ait 2 katlı...
GÜVENLİK 07.11.2019, 15:27
KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, evde çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Tavşanlı'ya bağlı Ada Mahallesi'ndeki Kılıç Sokak'ta, H.D.'ye ait 2 katlı evin 1'inci katında, çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Tavşanlı'ya bağlı Ada Mahallesi'ndeki Kılıç Sokak'ta, H.D.'ye ait 2 katlı evin 1'inci katında, çamaşır makinesinin bağlı olduğu prizden yangın çıktı. Kimsenin bulunmadığı evi saran alevleri görenler, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yarım saatlik müdahale sonucu yangını söndürdü. Yangın nedeniyle binada hasar oluşurken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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