Pozantı eski belediye başkanı ve ağabeyi hakkında FETÖ'den dava açıldı

Salih ÜÇTEPE / ADANA, () - ADANA'da 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan eski Pozantı Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Çay ile ağabeyi Nurittin Çay hakkında örgüt üyeliği suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmada Pozantı İlçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Polislikten emekli olan MHP'li Belediye Başkanı Mustafa Çay'ın makam odasının yanı sıra evinde de aramalar yapıldı. Aynı zamanda ilçede market işleten ağabeyi Nurittin Çay'ın da ev ve iş yerleri arandı. Gözaltına alınan Mustafa Çay ile ağabeyi Nurittin Çay çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Belediyeye ise kayyum atandı.

HİMMET BELGESİ

Olayla ilgili soruşturma yürüten savcı iddianamesini hazırladı. Savcı, Mustafa Çay'ın ev ve makam odasında yapılan aramalarda Fethullah Gülen'in konuşma CD'leri, kitaplarının yanı sıra FETÖ'ye ait çok sayıda gazete ve dergi ele geçirildi. Ayrıca Mustafa Çay'ın makam odasında yapılan aramada ise örgüt için toplanan himmetlerin not alındığı, 'Pozantı Akçatekir Hizmeti 21 Ağustos 2015 cuma günkü istişarede toplanan himmetin hayır sahipleri' başlıklı bir belgenin ele geçirildiğini kaydeden savcı, belgede toplanan 61 bin TL'nin dolara çevrilerek 'İbrahim Hoca' isimli kişiye teslim edildiği bilgisinin bulunduğunu vurguladı. Belgede himmet verenlerin tek tek isminin olduğuna dikkat çeken savcı, Mustafa Çay'ın belediye payı olarak 28 bin 500 TL, şahsi ise 11 bin TL himmet verdiğinin belgeye yansıdığını belirtti. Her iki şüphelide 1'er dolarlık banknot bulunduğunu kaydeden savcı, Mustafa Çay ile Nurittin Çay hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Suçlamaları kabul etmedikleri öğrenilen şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

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