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Pozantı'da yük treni devrildi

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı.  Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun...

Pozantı'da yük treni devrildi

Onur Can BULAT/POZANTI, (Adana), () - ADANA'nın Pozantı ilçesinde kömür yüklü tren devrildi. Kazada, yaralanan ya da ölen olmazken, Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı uzun süre kapalı kaldı. 
Kaza, sabaha karşı Belemedik İstasyonu'nun yakınlarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkan kömür yüklü tren, devrildi. Uzun süre kapalı kalan Pozantı-Adana-Ulukışla güzergahı, TCDD ekiplerinin çalışmasının ardından öğle saatlerinde açıldı. Bölgede tren seferlerinin, ikinci hat üzerinden kontrollü bir şekilde verildiği belirtildi.

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