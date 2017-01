Porsuk'ta facia; 2 çocuk buz kırılınca suya gömülüp boğuldu

ESKİŞEHİR'de buz tutan Porsuk Çayı üzerinde bisikletle gezen 13 yaşındaki Batuhan Güldoğan ile arkadaşı aynı yaştaki Alican Türk, buzun kırılması sonucunda suya düştü. Boğularak can veren 2 çocuğun cesedini dalgıçlar çıkardı.

Olay Gökmeydan Mahallesi'ndeki Kentpark'ın yanından geçen Porsuk Çayı'nda meydana geldi. Batuhan Güldoğan ile arkadaşı Alican Türk buz tutan Porsuk Çayı'nın üzerinde tek bisiklete binerek dolaşmaya başladı. Ancak bir süre sonra dolaşırken bastıkları buz aniden kırılınca iki çocuk suya gömüldü. Çocuklardan biri buzlara tutunurken diğeri suda kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis, 112 sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadesine göre gelen ekipler ilk olarak buza tutunan çocuğa can simidi attı. Can simidini bir süre tutan çocuk daha sonra dayanamayarak kendini suya bıraktı.

Olay yerine gelen dalgıçlar Sami Sipahi Ortaokulu öğrencisi oldukları belirtilen Batuhan Güldoğan ve Alican Türk'ün cesetleri ile bisikleti çıkardı. 2 çocuğun cesedi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



