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‘Ponzi’ Arzu’nun davası, mütalaa için savcılığa gönderildi
BURSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davada,...
GÜVENLİK 18.10.2019, 10:37
BURSA'da, yüksek miktarda kar payı vaadiyle 75 kişiyi toplam 13 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla elektronik kelepçe takılarak ev hapsine çarptırılan 'Ponzi Arzu' lakaplı Arzu Mertgil (39) ile tutuksuz 8 sanığın yargılandığı davada, dosya mütalaa için savcılığa gönderildi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil ile 8 tutuksuz sanıktan Gökhan Ş., Deniz Ü., İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapis cezası talep edildi. Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.
Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek, şikayetlerini sürdürdüklerini ifade ettikleri duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
Bursa, İstanbul ve İzmir'de, yatırımcılara kendi paralarından veya sonraki katılımcılardan gelen paralarla ödeme yapılan 'Ponzi Düzeni' yöntemiyle 75 kişiyi 13 milyon TL dolandırdığı iddia edilen Arzu Mertgil'in, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına devam edildi. Duruşmada bir önceki celse ev hapsi şartıyla tahliye edilen Arzu Mertgil ile 8 tutuksuz sanıktan Gökhan Ş., Deniz Ü., İbrahim E. ve Barış B. hazır bulundu. Mağdurların da katıldığı duruşmada, dolandırıcılık olayları sırasında 'peruk' takarak görünümünü değiştiren Arzu Mertgil hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'kamu görevlisi ile ilişkisi olduğundan bahisle dolandırıcılık' suçlarından toplam 1050 yıl hapis cezası talep edildi. Mertgil önceki savunmalarını tekrarladı. Tutuksuz sanıklar ise suçlamaları reddetti.
Mağdurların paralarını geri alamadıklarını belirterek, şikayetlerini sürdürdüklerini ifade ettikleri duruşma sonunda mahkeme heyeti, dosyanın mütalaa alınması için savcılığa gönderilmesine karar verdi. Duruşma ertelendi.
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