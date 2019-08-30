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Pompalı tüfekli saldırıya tutuklama
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolda yürüyen Özcan Kartal'a (29) otomobille arkasından yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Muhammet Kırlangıç (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Serik merkez Cumhuriyet...
GÜVENLİK 30.08.2019, 08:33
ANTALYA'nın Serik ilçesinde yolda yürüyen Özcan Kartal'a (29) otomobille arkasından yaklaşıp, pompalı tüfekle 3 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen Muhammet Kırlangıç (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a dün saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olaydan bir süre sonra Muhammet Kırlangıç, Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, cinayeti işlediğini söyleyip, teslim oldu. Gözaltına alınan Muhammet Kırlangıç işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Muhammet Kırlangıç tutuklandı.
Serik merkez Cumhuriyet Mahallesi hal yolu üzerinde yürüyen Özcan Kartal'a dün saat 14.00 sıralarında arkasından yaklaşan otomobilden pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Araca doğru dönen Özcan Kartal, göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olaydan bir süre sonra Muhammet Kırlangıç, Serik Emniyet Müdürlüğü'ne giderek, cinayeti işlediğini söyleyip, teslim oldu. Gözaltına alınan Muhammet Kırlangıç işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe sevk edilen Muhammet Kırlangıç tutuklandı.
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