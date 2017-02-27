Pompalı tüfekli saldırıda öldü

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 27 yaşındaki Gökhan Deniz, sokakta uğradığı pompalı tüfeklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede öldü.Olay, dün gece Tahsin Yazıcı Mahallesi 9133'üncü Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Deniz evine dönerken iddiaya göre, 30 yaşındaki A.S.'nin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden saçmalarla Gökhan Deniz ağır yaralanırken, Aytaç Serdaroğlu, olay yerinden kaçtı. Olayı gören mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale ardından Deniz, ambulansla Katip Çelebi Üniversitesi Yeşilyurt Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Deniz yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gökhan Deniz'in cesedi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.Olay sonrası çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan ve pompalı tüfeğin fişeklerinde parmak izi çalışması yapan polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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