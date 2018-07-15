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Pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüdü, çağrılar üzerine teslim oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, oto yıkamacıda, iki grup arasında sıra yüzünden başlayan tartışma, yolun karşısında tekel bayisinde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Elindeki pompalı tüfekle polislerin üzerine doğru yürüyen kişi,...

Pompalı tüfekle polislerin üzerine yürüdü, çağrılar üzerine teslim oldu

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da, oto yıkamacıda, iki grup arasında sıra yüzünden başlayan tartışma, yolun karşısında tekel bayisinde taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Elindeki pompalı tüfekle polislerin üzerine doğru yürüyen kişi, çağrılar üzerine teslim oldu. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı.
Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Selçuklu ilçesi Elmalı Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacıda, müşteri ile çalışanlar arasında sıra yüzünden tartışma çıktı. Bu sırada otomobilini yıkatmak istemeyen müşteri, caddenin karşısına geçerek, buradaki tekel bayisine girdi. Oto yıkamacıda çalışanlar ise çevreden çağırdıkları yaklaşık 30 kişiyle büfeye taş ve sopalarla saldırdı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Tekel bayisinin önüne gelen ekiplere doğru bir kişi, elinde pompalı tüfekle yürümeye başladı. Ekipler ise silah doğrultarak, şüpheliye 'Teslim ol' çağırısında bulundu. Bunun üzerine şüpheli, elindeki pompalı tüfeği bırakarak, teslim oldu. Olay yerine gelen çevik kuvvet polisleri de kalabalığı biber gazı sıkarak, dağıttı. Kavgada 1 kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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