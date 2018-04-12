Pompalı tüfekle minareye çıktı, polisi alarma geçirdi - Ek fotoğraflar
12 Nisan 2018 Perşembe 23:13
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