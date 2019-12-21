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Pompalı tüfekle kendini vurdu
MUŞ'un Varto ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle kendini vuran Bakan Y. (39), yaşamını yitirdi. Bakan Y.'nin intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendini vurduğu araştırılıyor. Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki sanayi sitesinde...
GÜVENLİK 21.12.2019, 12:04
MUŞ'un Varto ilçesinde iş yerinde pompalı tüfekle kendini vuran Bakan Y. (39), yaşamını yitirdi. Bakan Y.'nin intihar mı ettiği, yoksa kazara mı kendini vurduğu araştırılıyor.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki sanayi sitesinde meydana geldi. Mobilya tamirciliği yapan Bakan Y.'nin iş yerinden bir el silah sesi duyuldu. İş yerine giren esnaf arkadaşları Bakan Y.'yi çenesinin altından vurulmuş olarak buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bakan Y., Varto Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Bakan Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bekar olduğu belirtilen Bakan Y.'nin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Bakan Y.'nin intihar mı ettiği yoksa kazayla mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçedeki sanayi sitesinde meydana geldi. Mobilya tamirciliği yapan Bakan Y.'nin iş yerinden bir el silah sesi duyuldu. İş yerine giren esnaf arkadaşları Bakan Y.'yi çenesinin altından vurulmuş olarak buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahale sonrası Bakan Y., Varto Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Ancak Bakan Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Bekar olduğu belirtilen Bakan Y.'nin cenazesi, otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Polis, Bakan Y.'nin intihar mı ettiği yoksa kazayla mı kendisini vurduğunu belirlemek için çalışma başlattı.
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