Pompalı tüfekle intihar etti

DENİZLİ'nin Çal İlçesi'nde, 22 yaşındaki Mustafa Koç, ailesine ait besihanede pompalı tüfekle yaşamına son verdi.

Olay, Çal İlçesi'nin çıkışındaki besihaneler bölgesi olarak bilinen Hüseyinler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir depresyonda olduğu ve evden dışarı çıkmadığı, arkadaşlarıyla da görüşmediği öğrenilen Mustafa Koç, ailesine ait besihanede pompalı tüfeği boğazına dayayarak tetiğe bastı. Ailesi, bugün saat 13.00 sıralarında ailesi tarafından bulundu. Olay 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen 112 Acil ve jandarma ekipleri, Koç'un cesedini otopsi için Pamukkale Üniversitesi morguna kaldırdı. Jandarma, intiharla ilgili soruşturma başlattı.



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