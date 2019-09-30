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Pompalı tüfekle intihar etti
İZMİT'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat A.(31), evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Olay, dün akşam, İzmit Emirhan Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A.'nın oturduğu evden gelen silah sesi üzerine...
GÜVENLİK 30.09.2019, 10:54
İZMİT'te psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat A.(31), evde yalnız olduğu sırada pompalı tüfekle yaşamına son verdi.
Olay, dün akşam, İzmit Emirhan Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A.'nın oturduğu evden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Murat A.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlenen Murat A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat A.'nın intiharıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Olay, dün akşam, İzmit Emirhan Mahallesi'nde meydana geldi. Murat A.'nın oturduğu evden gelen silah sesi üzerine komşuları durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Murat A.'yı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Pompalı tüfekle yaşamına son verdiği belirlenen Murat A.'nın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat A.'nın intiharıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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