Pompalı tüfekle girdiği evde katliam yaptı: 3 ölü (6)

CENAZELER YAĞMUR NEDENİYLE YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Edirne'de Nedim Merdin'in öldürdüğü kardeşi Hanife, yeğeni Elena ve eniştesi Salih Mal'ın cenazeleri, otopsilerinin tamamlanmasının ardından, Kıyık Mahallesi'ndeki Merkez Yeni Camisi'ne getirildi. Bu sırada kentteki yoğun yağışın dinmesi beklendi. Ancak yoğun yağışın sürmesi üzerine 3 kişinin cenazelerinin yarın toprağa verilmesi kararlaştırıldı. Cenazeler yeniden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü.

Bu arada kaçan katil zanlısı Nedim Merdin'i yakalamak için polisin çalışmaları sürüyor.