Pompalı tüfekle girdiği evde katliam yaptı: 3 ölü (3)

KATİL ZANLISI ORMANDA SABAHLAMIŞ

Edirne'de Romanların yaşadığı Menzilahır Mahallesi'nde girdiği evde 31 yaşındaki Salih, eşi Hanife ve 2 yaşındaki çocukları Elena Mal'ı öldüren katil zanlısı Nedim Merdin’in ormanda sabahladığı belirlendi. Dün geceki dehşetin ardından elindeki pompalı tüfekle kaçan katil zanlısı Nedim Mardin’in yakalanması için Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri seferber oldu. Özel Harekat polislerinin de destek verdiği aramalar Menzilahır Mahallesi çevresinde sürdürülürken, ormanlık alanda katil zanlısı Merdin’e ait olduğu belirlenen gıda maddeleri ve battaniye bulundu. Geceyi ormanda geçirdikten sonra sabah saatlerinde yeniden yer değiştirdiği belirlenen Merdin'i arama çalışmaları devam ederken, Edirne'nin tüm giriş ve çıkışları da tutuldu.

POLİS, TERMAL KAMERAYLA ARADI

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ait Kobra aracı, ormanlık alanda termal kamera ile tarama yaparak katil zanlısı Nedim Merdin’i aradı. Dehşetin yaşandığı ev ise polis ekiplerince incelemelerin ardından güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı.

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